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Доля коммуналок на вторичном рынке жилья в Москве за четверть века снизилась до 1,5%

Говорит Москва
Фото: Управа района Зюзино

В департаменте вторичного рынка ИНКОМ-Недвижимость, проанализировав объём предложения и уровень спроса в сегменте комнат, отметили значительное сокращение за 5 лет – в 2,2 раза – числа подобных объектов, а также заметное уменьшение покупательского интереса к ним (как следствие – увеличение среднего срока экспозиции в 3 раза). Если же говорить исключительно о коммунальных квартирах и комнатах в их составе, в 1990-х годах массово выходивших на рынок, то за более чем 25 лет развития рынка недвижимости Москвы доля данных лотов в объёме предложения на «вторичке» сократилась с 30% до 1,5%.

Среди причин, приведших к падению спроса на комнаты, – поступательная смена поколений покупателей и связанная с этим трансформация потребительских предпочтений, а также мощная конкуренция с форматом студий, зачастую даже более бюджетным. Кроме того, в компании определили локации с наибольшим количеством экспонируемых комнат – они расположены в пешей доступности от станций метро «Пражская» (162 лота), «Алтуфьево» (142 лота), «Авиамоторная» (141 лот).

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