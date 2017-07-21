В Красноярском крае продолжают работать четверть пенсионеров

За год в Красноярском крае число пенсионеров выросло на 95 человек и составило 848,1 тысячи. А вот работающих стало меньше на 116 человек. Сегодня в крае работает каждый четвёртый, вышедший на пенсию, то есть 203,5 тысячи.

За год пенсия подросла на 6,7%. В среднем пенсионеры получают 14,2 тыс. рублей (пенсия по старости составляет 15, тыс. руб., по инвалидности – 9,4тыс., по случаю потери кормильца – 9,2 тыс. руб.). Средняя пенсия больше прожиточного минимума пенсионера на 65,2%.