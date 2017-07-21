В Подмосковье в январе-феврале младенческая смертность снизилась на 15%

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. За январь-февраль 2018 года младенческая смертность, согласно данным Росстата, снизилась в Московской области на 15% по сравнению с этим периодом 2017 года. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на главу подмосковного Минздрава Дмитрия Маркова.

По словам министра, в области уже давно идет успешная борьба с младенческой смертностью.

"В регионе сформирована трехуровневая система оказания помощи беременным, роженицам и новорожденным. Ежегодно порядка 90 тысяч детей рождаются в Московской области", — отметил Марков.

В регионе в 2017 году было открыто пять перинатальных центров, где оказывается помощь самого высокого уровня. Марков отметил, что специалисты центров выхаживают новорожденных с экстремально низкой массой тела — от 500 граммов.

"Учреждения располагают современным оборудованием, в их числе рентгены, инкубаторы для выхаживания малышей, аппараты искусственной вентиляции легких для новорожденных и их мам", — добавил министр.

На данный момент показатель младенческой смертности в Подмосковье составляет 3,4 промилле.