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Роспотребнадзор зафиксировал в Москве 16 случаев укусов клещей с начала года

Агентство «Москва»
Фото: Амител

В Москве за медицинской помощью в связи с укусами клещей обратились 16 человек, сообщили в пресс-службе столичного управления Роспотребнадзора.

«С начала этого года в медицинские организации Москвы по поводу укусов клещей обратилось 16 человек, после выезда на территории Краснодарского края и в зарубежные страны. Зарегистрирован 41 случай завозного иксодового клещевого боррелиоза, в том числе среди лиц, ранее не обращавшихся в медицинские организации по случаям присасывания клещей в 2017 г. Случаев клещевого вирусного энцефалита в настоящее время не зарегистрировано», - говорится в сообщении.

Уточняется, что за прошедшие три месяца против клещевого вирусного энцефалита вакцинированы 3 тыс. 9 человек, что почти на 40% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года.

«Территория Москвы не эндемична по клещевому вирусному энцефалиту, однако, в случае выезда москвичей на эндемичную территорию, не позднее, чем за 1-1,5 месяца необходимо сделать прививку. Список эндемичных территорий размещен на официальном сайте федеральной службы Роспотребнадзора и управления Роспотребнадзора по Москве», - добавили в пресс-службе.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что еженедельный мониторинг за нападениями клещей и инфекциями, передающимися через их укусы, стартовал 15 марта.

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