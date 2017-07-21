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Искусственный интеллект научили искать протопланетные диски

13 Новостей.ru
Фото: 13 Новостей.ru

Учёные из США обучили искусственный интеллект поиску в космосе протопланетных дисков и на данный момент в результате эксперимента уже открыто около 370 объектов, которые могут быть очень перспективны для науки и всего человечества в целом. Когда учёные заметили, что их специальные алгоритмы, способны на обработки большого количества данных в кратчайшие сроки, они направили свою разработку на поиск внеземной жизни и возможных обитаемых планет или пригодных для жизни людей с нашей планеты. Данный научный эксперимент только набирает обороты и кто знает, что удастаться обнаружить искусственному интеллекту!

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