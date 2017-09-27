На Украине с 1 апреля стартует медицинская реформа

1 апреля 2018 года на Украине начался первый этап медицинской реформы. Попасть на приём к профильному специалисту украинцы теперь смогут только после встречи с семейным врачом, который выпишет направление. При высокой температуре у ребёнка бесплатная скорая помощь теперь тоже не приедет. Реформа завершится через три года и сделает большую часть услуг — например, плановые роды, операции, исследования или анализы — платной. Из бюджета государство профинансирует только приём у терапевта и экстренную скорую помощь. Готовы ли украинцы к таким медицинским новациям — разбирался RT. Спасение умирающих — дело рук самих умирающих

С 1 апреля граждане Украины будут получать медицинские услуги по новым правилам. Пациенты должны будут заключить договор о сотрудничестве с семейным врачом, который будет выдавать им направления к узкопрофильным специалистам. Попасть в лору, хирургу, офтальмологу или стоматологу самостоятельно станет невозможно.

По словам источника RT в Министерстве здравоохранения, подписать договор можно будет с любым семейным врачом в стране, независимо от места прописки. И не с одним. К примеру, если пациент прописан в Херсоне, а живёт в Киеве, то он сможет посещать врача в украинской столице. А если, приехав к родственникам в Херсон, он заболеет там, то может заключить договор с любым херсонским врачом. «Идея заключается в том, что украинец сам сможет выбрать себе терапевта. Единственное условие — такой врач будет обслуживать не более 2 тыс. пациентов», — пояснил собеседник RT.

Планируется, что семейному врачу будут платить 370 гривен ($14) в год за обслуживание одного пациента, вне зависимости от количества его обращений. Для того, чтобы получить консультацию хирурга, лора или другого врача узкой специализации, украинцам придётся сначала отстоять очередь в поликлинике, чтобы попасть на приём к своему семейному врачу и получить от него направление.

Предполагается, что медицинская реформа на Украине полностью заработает с 2020 года. К этому времени государство будет гарантировать пациентам только оказание первой помощи — приём у семейного врача, приезд скорой и срочную госпитализацию. За все остальные услуги — например, плановые роды, операцию, лечение хронических болезней — придётся платить. Однако размер платы за медуслуги в Министерстве здравоохранения пока не установлен.

Изменения внесут и в работу бригад скорой помощи. Вместо врачей к пациентам будут приезжать парамедики, которые смогут оказать только первую помощь.

Бесплатно вызвать их можно будет только в экстренных случаях — к примеру, при потере сознания, эпилепсии или сердечных приступах. Высокая температура и аллергия (кроме анафилактического шока) в перечень поводов для бесплатного вызова скорой не входят. Но у населения есть альтернатива — при любом признаке ухудшения самочувствия можно вызвать платную скорую помощь, приезд которой обойдётся (в среднем по Киеву) в 2 тыс. гривен ($80).

Через несколько лет украинцы столкнутся и с другими нововведениями, над которыми сейчас работает Министерство здравоохранения. Так, и.о. министра Ульяна Супрун предлагает отменить флюорографию, которую каждый украинец сейчас проходит раз в год. «Наиболее распространённый способ определить, какие пациенты находятся в группе высокого риска, — это анкетирование, — заявила Ульяна Супрун журналистам в кулуарах правительства 28 марта. — Там есть вопросы: имеет ли пациент ВИЧ, был ли у него контакт с человеком с туберкулёзом, есть ли необъяснимый кашель или температура. Тогда мы можем определить, какие люди — в группах высокого риска, и направить их на рентген лёгких».

«Делать флюорографию для всех — это не очень эффективный способ выявления туберкулёза», — считает Супрун.

Помощь только для обеспеченных

Медицинская реформа на Украине стартовала после того, как в октябре прошлого года Верховная рада утвердила профильный законопроект №6327. Предложения Супрун вызвали немало дебатов в правительстве, и утвердить законопроект удалось только с четвёртой попытки. Во время голосования глава комитета Рады по вопросам здравоохранения Ольга Богомолец назвала предложения Супрун антинародными и антиконституционными, поскольку, согласно 49-й статье Конституции Украины, медицинская помощь в стране является бесплатной. Но под давлением президента Петра Порошенко законопроект всё же был принят.

По словам источника RT в Министерстве экономики, не принять законопроект правительство не могло — у него не было выбора. «У государства нет денег, чтобы бесплатно предоставлять населению полный спектр медицинских услуг, поэтому мы вынуждены ограничиться только базовыми услугами. За остальные людям придётся платить», — пояснил собеседник RT.

Но руководители больниц с этим не согласны. По их словам, государство ежегодно увеличивает расходы на медицину.

В 2018 году из государственного бюджета на функционирование отрасли было направлено 86,9 млрд гривен ($3,3 млрд), что на 15% больше по сравнению с прошлым годом. Это примерно $780 на человека в год, тогда как в соседней Белоруссии, к примеру, где все медуслуги предоставляются бесплатно, на одного человека выделяется $450 в год.

«Денег на медицину выделяется достаточно, но большая часть из них просто разворовывается, — рассказал RT один из врачей Киевской центральной больницы. — Медикаменты нам поставляют только в реанимационное отделение, а всё остальное пациентам приходится приобретать самостоятельно. В больницах нет постельного белья, помещения никто не ремонтирует, а кормят больных давно только самыми дешёвыми кашами».

При этом зарплата высококвалифицированных хирургов, которые ежедневно спасают жизни украинцев, составляет 7—8 тыс. гривен ($270—300) в месяц. По словам медика, эффективная борьба с коррупцией позволила бы направлять больше средств в больницы для закупки лекарств, ремонта палат и увеличения заработной платы персонала. Однако вместо этого правительство решило экономить на самих пациентах.

Но у населения денег на полноценное лечение нет. По данным врача, недельное лечение в стационаре обходится пациентам в 3—4 тыс. гривен ($113—150), тогда как средняя заработная плата в стране составляет 7,3 тыс. гривен ($265) в месяц.

Медиков часто просят выписать только самые необходимые лекарства, потому что на полный курс лечения пациентам не хватает средств. «Мне поставили диагноз «диабет», и каждая капельница стоит 200 гривен ($7,5) в день. Денег хватило только на два приёма медикаментов, с покупкой остальных лекарств помогают родственники и друзья. На покупку еды в столовой на первом этаже больницы у меня нет денег, поэтому неделю питаюсь перловкой и овсянкой, которые бесплатно дают в больнице», — рассказал RT киевлянин Игорь Несмешный.

В октябре 2017 года Ульяна Супрун признала, что около 70% украинцев занимаются самолечением из-за нехватки средств на исследования и госпитализацию.

Но медицинская реформа всё равно будет внедрена, настаивает источник RT в Министерстве здравоохранения. «Ульяна Супрун завершит её в должности и.о. министра, поскольку Верховная рада не назначит её министром — для этого не хватает голосов. Кроме того, Супрун не отказалась от американского гражданства, а значит, она не может работать в государственных органах». По словам собеседника RT, Супрун постоянно конфликтует с руководством больниц, депутатами и губернаторами, но её поддерживают президент Пётр Порошенко и премьер-министр Владимир Гройсман.

В начале 2018 года произошёл серьёзный конфликт между и.о. министра здравоохранения и руководством Закарпатской области. Украина уже второй год переживает эпидемию кори и регулярно сталкивается с нехваткой вакцин, поэтому руководство областей старается решить проблему самостоятельно и обращается в страны Восточной Европы с просьбой предоставить лекарства бесплатно.

В этот раз, когда заболевание корью в Закарпатье достигло масштабов эпидемии, а МОЗ так и не организовало доставку медикаментов в регион, закарпатские власти самостоятельно связались с венгерскими коллегами, и через несколько дней вакцина поступила в область как гуманитарная помощь. Это помогло остановить распространение тяжёлого заболевания, но Супрун обвинила власти Закарпатья в нарушении закона из-за использования нерастаможенной вакцины.

Директор крупной частной клиники в беседе с RT признаёт, что с такими реформами большая часть населения потеряет доступ к медицинским услугам уже через несколько лет — помощь смогут получить только обеспеченные люди.

«Сломает пенсионер ногу — как он попадёт в больницу? Скорая не приедет, а на такси у него попросту нет денег. Что делать в таком случае?» — говорит он. По его словам, надежда останется только на благотворительные фонды, которые занимаются сбором средств для заболевших.

«На Украине Ульяну Супрун называют Доктором Смерть, — рассказал RT президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко. — И это наилучшим образом характеризует медицинскую реформу на Украине».

В свою очередь, источник RT в Министерстве экономики сообщил, что правительство Украины планирует ввести страховки, которые должны будут покрывать стоимость платных услуг для населения. «Оплачивать их, скорее всего, будут работодатели. Но мы опасаемся, что бизнес будет вычитать их стоимость из заработной платы населения. А что делать с пенсионерами и как выжить малоимущим — мы пока вообще не знаем», — отметил собеседник RT.