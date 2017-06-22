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Эксперт по химоружию: «Новичок» не является газом

Rambler News Service
Фото: Федеральное агентство новостей

Заявления британских властей о том, что экс-сотрудник ГРУ и британский агент Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены газом А-234, также известным как «Новичок», не состоятельны, поскольку это вещество больше похоже на вязкую мазь. Об этом рассказал «Известиям» научный руководитель лаборатории научного центра Минобороны России, доктор химических наук, профессор Игорь Рыбальченко.

«Это вещество относится к классу фторфосфатов с различными заместителями. Данное направление исследовали во многих странах. В РФ все научные программы с А-234 были прекращены. Никаких запасов не создавалось», — сказал Рыбальченко.

«Судя по информации, размещенной в ChemSpider, А-234 напоминает маслянистую плотную мазь. Температура плавления 109 градусов. То есть оно даже в кипятке не расплавится. Температура кипения 258 градусов», — добавил он.

По его словам, говорить, что «Новичок» мог быть произведен только в России, абсолютно некорректно.

«Это соединение, зная его формулу, можно синтезировать в любой хорошей лаборатории из коммерческих полупродуктов», — отметил эксперт.

Скрипаль и его дочь Юлия были найдены без сознания с признаками отравления в британском Солсбери 4 марта, после чего они были госпитализированы в тяжелом состоянии. Вскоре Британия обвинила Россию в причастности к инциденту, Москва резко отрицает обвинения британских властей, считая из бездоказательными.

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