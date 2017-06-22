Свыше 500 ведущих специалистов-ревматологов объединили Нестеровские чтения

VI научно-практическая конференция «Нестеровские чтения» была организована кафедрой факультетской терапии имени академика Нестерова РНИМУ имени Пирогова Обручевского района.

В качестве почетных гостей на конференции присутствовали академик РАН, президент «Ассоциации ревматологов России» Евгений Львович Насонов, директор «Научно-исследовательского клинического института оториноларингологии имени Свержевского», заслуженный деятель науки РФ, главный внештатный специалист по оториноларингологии Андрей Иванович Крюков, президент Российского Общества Рентгенологов и Радиологов (РОРР), руководитель Центра лучевой диагностики ФГАУ «Лечебно-реабилитационный центр Минздрава России» Валентин Евгеньевич Синицын, представитель Ярославской Школы ревматологов, проректор по научной и инновационной работе Ярославского государственного медицинского университета Андрей Анатольевич Баранов, врио директора Научно-исследовательского института ревматологии имени В.А. Насоновой, отличник здравоохранения, профессор Александр Михайлович Лила, член-корреспондент РАН, профессор, заведующий кардиологическим отделением Федерального научного центра трансплантологии и искусственных органов имени академика Шумакова Алексей Олегович Шевченко.

Насыщенная программа двух дней конференции включала в себя рассмотрение и традиционных терапевтических аспектов, и междисциплинарных вопросов. Особое внимание на симпозиумах было уделено новым методам ранней диагностики и лечению основных ревматических заболеваний, применению инновационных технологий в лечении больных, разбору сложных клинических случаев.