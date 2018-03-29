Жительница Ульяновска получила 1,5 года условно за призывы к революции

Жительнице Ульяновска дали полтора гола лишения свободы условно за листовки против руководства страны, пишет «Интерфакс» . Как сообщили в ульяновском суде, 35-летнюю Александру Макарову признали виновной в призывах к экстремистской деятельности, а также в действиях, направленных на возбуждение ненависти и вражды в отношении представителей власти. По версии следствия, в марте и апреле 2015 года Макарова раздавала листовки в одном торговом центре на улице Радищева в Ульяновске. По данным СМИ, листовки принадлежали политической партии «Воля», которую ликвидировали в 2016 году по решению суда за экстремистскую деятельность. Тексты этой партии Минюст внёс в федеральный список экстремистских материалов. В листовках содержался недвусмысленный призыв к военному перевороту в стране, писала «Общая газета». Александра Макарова воспитывает двух детей.