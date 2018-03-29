Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Жительница Ульяновска получила 1,5 года условно за призывы к революции 

ИД «Собеседник» + ещё 2 29 марта 2018
Жительнице Ульяновска дали полтора гола лишения свободы условно за листовки против руководства страны, пишет «Интерфакс». Как сообщили в ульяновском суде, 35-летнюю Александру Макарову признали виновной в призывах к экстремистской деятельности, а также в действиях, направленных на возбуждение ненависти и вражды в отношении представителей власти. По версии следствия, в марте и апреле 2015 года Макарова раздавала листовки в одном торговом центре на улице Радищева в Ульяновске. По данным СМИ, листовки принадлежали политической партии «Воля», которую ликвидировали в 2016 году по решению суда за экстремистскую деятельность. Тексты этой партии Минюст внёс в федеральный список экстремистских материалов. В листовках содержался недвусмысленный призыв к военному перевороту в стране, писала «Общая газета». Александра Макарова воспитывает двух детей.
ИД «Собеседник»: последние новости
Ученые: Для успешного отказа от сигарет нужно бросить пить Резкое похудение для жизни опасней,чем прибавка в весе Лишний жир на животе повышает риск инфаркта у женщин
Новости , Политика , Александра Макарова , Интерфакс
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Диетологи рассказали о пользе разгрузочных дней
Как сохранить здоровье и молодость1
Что лучше сахар или заменители1
Тест: мнение врачей или миф о здоровье?
Созданы биоразлагаемые лечебные линзы
Видео
05:36
Как сохранить здоровье и молодость
Народная медицина
03:25
Самые сильные боли, которые невозможно вынести
Наука
10:36
Секреты стройности и долголетия японцев
ЗОЖ
10:21
Как спасти жизнь в критической ситуации
Народная медицина
Британка стала вечно «сварливой» из-за ветрянки
Новости
10:03
О чем говорят боли в разных частях тела
ЗОЖ
09:21
Сладости, провоцирующие рак
Наука
11:03
Вредные для здоровья сочетания продуктов
ЗОЖ
05:11
Ученые рассказали о «заразности» рака
Новости
04:09
Названы вызывающие рак сладости
Болезни и лекарства
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение