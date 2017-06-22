В Петербурге из-за гриппа продлили каникулы для учеников младших классов
Фото: АиФ Санкт-Петербург
Школьники начали отдыхать 21 марта, а не 24 марта, как было запланировано изначально. Изменения связаны с рекомендациями Роспотребнадзора, который отправил детей на каникулы раньше.
Теперь ведомство решило продлить отдых ученикам младших классов ещё на неделю, чтобы снизить риски повышения уровня эпидемии.
Перед занятиями в школе будут проводить специальные профилактические мероприятия. Классы, где заболели более 20% человек, будут закрываться и отправляться на карантин.
Ранее progorod43.ru сообщало, что в Кировской области отмечен скачок заболеваемости пневмонией.
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