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В Петербурге из-за гриппа продлили каникулы для учеников младших классов

RT на русском
Фото: АиФ Санкт-Петербург

Школьники начали отдыхать 21 марта, а не 24 марта, как было запланировано изначально. Изменения связаны с рекомендациями Роспотребнадзора, который отправил детей на каникулы раньше.

Теперь ведомство решило продлить отдых ученикам младших классов ещё на неделю, чтобы снизить риски повышения уровня эпидемии.

Перед занятиями в школе будут проводить специальные профилактические мероприятия. Классы, где заболели более 20% человек, будут закрываться и отправляться на карантин.

Ранее progorod43.ru сообщало, что в Кировской области отмечен скачок заболеваемости пневмонией.

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