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Когда привьют ребёнка?

АиФ Пермь
Фото: АиФ Пермь

Ребёнку в роддоме не поставили прививку БЦЖ по причине недостатка веса. Сказали, что можно сделать в поликлинике, но там отказали, сославшись на то, что вакцина закончилась. Когда она появится?

«Временные перебои возникли в поставках в регион ослабленной вакцины БЦЖ-М, которой прививают детей по медицинским показаниям. Причина в том, что в этом году привили больше малышей, чем запланировали, – отвечает гл. внештатный специалист-эпидемиолог краевого Минздрава Кирилл Овчинников. – Поставки БЦЖ-М ожидаются в Пермский край в апреле этого года. Сразу после её поступления прививки сделают всем детям, подлежащим вакцинации.

В заявке региона на получение вакцин за счёт средств федерального бюджета на этот год учтена повышенная потребность региона в БЦЖ-М. Поэтому перебоев с поставкой этого иммунобиологического препарата быть не должно».

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