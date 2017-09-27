Зрители "ТВ Центра" собрали почти 3 млн рублей на лечение Димы Никитина

У мальчика - опасный диагноз: лимфома. Диме срочно необходим дорогостоящий препарат, который стоит свыше миллиона рублей. Таких средств у родителей ребёнка нет. Поскольку удалось собрать больше денег, чем требовалось, фонд "Подари жизнь" сможет помочь и другим детям.