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Зрители "ТВ Центра" собрали почти 3 млн рублей на лечение Димы Никитина

ТВ Центр
Фото: ТВ Центр

У мальчика - опасный диагноз: лимфома. Диме срочно необходим дорогостоящий препарат, который стоит свыше миллиона рублей. Таких средств у родителей ребёнка нет. Поскольку удалось собрать больше денег, чем требовалось, фонд "Подари жизнь" сможет помочь и другим детям.

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