Не смешно. Пациентам ульяновских медучреждений к 1 апреля пообещали сюрприз

«С 1 апреля запись к врачу для ульяновцев будет производиться только через авторизацию на портале госуслуг». Такое сообщение администрация города опубликовала на своём сайте 19 марта, в самый разгар подъёма заболеваемости гриппом и ОРВИ.

Во имя доступности

– Всех одиноких, пожилых, не имеющих компьютеров решили просто отрезать от медицинской помощи? – спрашивает по редакционному телефону Валерий Кузин. – Понимает ли власть, что не только для пенсионеров, но и для многих людей старшего поколения сами слова: «авторизация», «портал госуслуг» – непонятны?

К официальному сообщению о новом порядке электронной записи к врачу приложена инструкция на семи страницах. Потенциальным пациентам предлагается до 1 апреля «потренироваться». Редакция «АиФ» попросила прокомментировать ситуацию главу регионального Минздрава Рашида Абдуллова и получила такой ответ:

– Информация подана некорректно. Абсолютно все прежние способы записи к врачу сохраняются. Речь идёт о том, что с 1 апреля регистрация и авторизация пользователей портала «Доктор73» будет производиться только через официальный интернет-портал государственных услуг. То есть новшество касается только тех пациентов, которые и раньше пользовались интернет-ресурсами для записи к врачу.

А очередь-то одна

– Несколько раз я пыталась записаться к врачу через «Доктор73», но не получилось, хотя многими сервисами в интернете я пользуюсь свободно, – говорит жительница города Юлия Фадеева. – Система электронной записи к врачу должна быть простой. Всё-таки речь идёт о медицинской помощи.

«Готовы ли вы записываться к врачу только через интернет?» – такой опрос редакция провела на сайте ul.aif.ru. То есть участвовали в нём исключительно пользователи интернета. Но только 18% отвечающих выбрали вариант «Да. Это очень удобно».

21% респондентов ответили: «Пробовал(а), но ничего не получилось». Максимальное количество голосов набрал вариант «Должен быть выбор» (36%). И 24% отвечающих не видят смысла в электронной записи, потому что «Качество оказания медпомощи от этого лучше не станет». Такого же мнения читатель «АиФ» Сергей Васильевич, позвонивший в редакцию: «В очереди к врачу – бардак. Кто-то по электронной записи, у кого-то бумажный талон, а третий кричит: я с больничным, мне время не назначали!».

Качество, доступность медицинской помощи, как правило, ассоциируется с укомплектованностью медицинских учреждений специалистами. Но, по мнению министра Рашида Абдуллова, электронная запись к врачу позволяет значительно сократить время ожидания приёма. Ну а что касается укомплектованности кадрами, то у нас в регионе всё неплохо:

– С узкими специалистами ещё есть проблемы, но участковыми терапевтами и педиатрами наши поликлиники почти полностью укомплектованы», – сказал глава Минздрава.

И всё-таки: что делать, если вдруг в медучреждении будут настаивать на электронной записи? На этот вопрос ответил адвокат Григорий Калёнов: «Надо сразу идти к главврачу, а если это не даст результата, обращаться в прокуратуру. По конституции, у пациента есть право выбрать медицинское учреждение, врача и, конечно, способ записи к врачу. Речь идёт о безопасности, о человеческой жизни, поэтому терпеть нельзя, надо действовать».