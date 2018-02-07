Аппарат для быстрого заживления ран создали в столичном технопарке «Строгино»

В технопарке «Строгино» разработали вакуумный инновационный аппарат для лечения ран, который позволяет увеличить скорость заживления в три-четыре раза, отечественная разработка в два раза экономичнее зарубежных аналогов, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«С помощью такого устройства врачи проводят вакуум-инстилляционную терапию. На рану накладывается специальная повязка, которая с помощью дренажных трубок подключается к аппарату. Через одну трубку идет удаление гноя из раны, а по другой поступает лекарство. При таком лечении пациент быстрее выздоравливает и меньше времени проводит в больнице», — сказал гендиректор технопарка «Строгино» Сергей Теплов.

Он отметил, что вакуумную терапию начали применять в середине 1990-х годов, методика становится все более популярной: сейчас на разных хирургических конференциях вакуумной терапии посвящена почти половина докладов.

«Сами устройства постоянно совершенствуются, однако не все зарубежные новинки попадают в Россию. Присутствующие на рынке модели не могут автоматически подавать лекарство в рану, а применяются лишь для откачивания гноя. Уникальный российский аппарат для вакуум-инстилляционной терапии создан с учетом всех передовых разработок. При этом его стоимость ниже зарубежных устройств минимум в два раза», - подчеркивается в материале.

Сейчас резидент технопарка регистрирует медицинское изделие. Планируется, что его смогут начать применять в городских клиниках в ближайшие полтора-два года.

«Компания-разработчик при поддержке правительства Москвы активно участвует в российских и международных выставках под брендом Made in Moscow. Причем она является резидентом как технопарка «Строгино», где у нее есть отдел исследований и разработки продукции, так и в «Мосмедпарке», где развернуто производство», - пояснил руководитель столичного департамента науки, промышленной политики и предпринимательства Алексей Фурсин.

По сравнению с 2010 годом объем высокотехнологичной медицинской помощи в столице вырос в три раза. Сейчас медицина высоких технологий доступна в 48 столичных больницах, в том числе и в детских.