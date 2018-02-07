Ученые расшифровали ДНК чилийского «пришельца»

Американские генетики пояснили, что перед нами вовсе не НЛО.

Пришелец, найденный в 2003 году в Чили, в пустыне Атакама, на самом деле, оказался ребенком с сильно недоразвитым скелетом. Подобные анатомические аномалии объясняются нарушением в работе генов ребенка.

«Теперь мы точно можем сказать, что это не инопланетянин, а ребенок, который был или не доношен, или родился заметно позже срока и умер практически сразу после появления на свет», - объяснил американский ученый Гарри Нолан в статье, опубликованной National Geographic.

Останки Аты были в 2003 году. Археологи были особенно удивлены скелетом находки: он был всего 15 сантиметров в высоту, но его кости были похожи по развитию на кости шестилетнего ребенка. Помимо этого, вместо 12 пар ребер, у Ата было всего 10 пар. А череп никак не походил на человеческий: он имел вытянутую конусообразную форму.

Все это дало основания тысячам людей полагать, что Ата – прямое доказательство существования НЛО.