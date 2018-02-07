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Свыше 10 тыс звонков поступило на горячую линию Минздрава Подмосковья с начала года

РИАМО
Фото: РИАМО

Более 10 тысяч звонков поступило на горячую линию министерства здравоохранения Московской области с начала текущего года, жители интересовались вопросами выдачи льготных лекарств, говорится в сообщении пресс-службы Минздрава региона.

«Более 10 тысяч обращений поступило на горячую линию министерства здравоохранения Московской области по вопросам выдачи лекарств льготным категориям граждан с начала 2018 года», - сообщил министр здравоохранения региона Дмитрий Марков.

Порядка 8,4 тысячи звонков касались вопросов обеспечения лекарственными препаратами, в частности, их наличия на складе, остальные обращения носили справочный характер.

«Одним из приоритетных направлений работы министерства является обеспечение граждан области льготными лекарственными препаратами. На сегодняшний день в Подмосковье проживает около 670 тысяч человек, имеющих право на получение государственной социальной помощи в части лекарственного обеспечения», - отметил Марков.

Министр также напомнил, что всего в 2018 году на лекарственное обеспечение льготных категорий граждан в консолидированном бюджете Московской области предусмотрено порядка 11,8 миллиарда рублей.

Жители Подмосковья, относящиеся к льготным категориям, могут получить медикаменты по бесплатным рецептам более чем в 300 пунктах отпуска, в том числе в пяти круглосуточных аптечных организациях полного цикла. Позвонить на горячую линию по вопросам получения лекарственных препаратов в Московской области можно по телефону: +7 (495) 748-48-80.

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