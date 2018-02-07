Ученые НАСА прокомментировали ситуацию с ДНК астронавта Скотта Келли

МОСКВА, 20 мар – РИА Новости. Масштабные изменения в работе отдельных участков ДНК Скотта Келли, зафиксированные после его возвращения на Землю, не должны сильно повлиять на работу его организма, заявили в НАСА.

"Нужно понимать, что на самом деле братья Келли по-прежнему остаются однояйцевыми близнецами – геном Скотта не изменился фундаментальным образом. Поменялась не структура ДНК, а то, насколько активны отдельные гены и как меняется их работа в ответ на изменения в окружающей среде. То же самое может произойти при других экстремальных нагрузках, к примеру, при подводном плавании", — подчеркивают ученые НАСА.

В начале марта представители НАСА огласили первые итоги необычного эксперимента, который сотрудники космического агентства проводили на Земле и на борту МКС на протяжении года. В его рамках медики американского космического агентства пытались оценить то, как жизнь на орбите влияет на здоровье человека, наблюдая за жизнью Скотта и Марка Келли, однояйцевых близнецов-астронавтов.

Сравнивая структуру их ДНК и уровень активности отдельных генов, специалисты НАСА неожиданно обнаружили, что работа многих участков генома Скотта Келли, прожившего год на борту МКС, заметно поменялась, и осталась такой даже через полгода после возвращения на Землю. В общей сложности, подобные изменения затронули примерно 7% от его генома.

Это открытие, как отмечают в НАСА, привлекло огромное внимание со стороны СМИ из-за неверного понимания ситуации. Журналисты не поняли, что структура самих генов никак не поменялась – изменения появились лишь в их белковой "обертке", управляющей тем, как хорошо считывается тот или иной участок ДНК.

"Несмотря на то, что поменялся уровень активности сразу 7% генов, сами эти изменения были достаточно небольшими. Мы только начинаем раскрывать тайны того, как жизнь в космосе влияет на работу наших клеток и организма в целом на молекулярном уровне", — заключают ученые.