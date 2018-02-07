 ?
ЛекарстваНовости здоровьяВопросыТемы
ЛекарстваНовости здоровьяВопросыТемы

Ученые НАСА прокомментировали ситуацию с ДНК астронавта Скотта Келли

РИА Новости
Фото: Чердак

МОСКВА, 20 мар – РИА Новости. Масштабные изменения в работе отдельных участков ДНК Скотта Келли, зафиксированные после его возвращения на Землю, не должны сильно повлиять на работу его организма, заявили в НАСА.

"Нужно понимать, что на самом деле братья Келли по-прежнему остаются однояйцевыми близнецами – геном Скотта не изменился фундаментальным образом. Поменялась не структура ДНК, а то, насколько активны отдельные гены и как меняется их работа в ответ на изменения в окружающей среде. То же самое может произойти при других экстремальных нагрузках, к примеру, при подводном плавании", — подчеркивают ученые НАСА.

В начале марта представители НАСА огласили первые итоги необычного эксперимента, который сотрудники космического агентства проводили на Земле и на борту МКС на протяжении года. В его рамках медики американского космического агентства пытались оценить то, как жизнь на орбите влияет на здоровье человека, наблюдая за жизнью Скотта и Марка Келли, однояйцевых близнецов-астронавтов.

Сравнивая структуру их ДНК и уровень активности отдельных генов, специалисты НАСА неожиданно обнаружили, что работа многих участков генома Скотта Келли, прожившего год на борту МКС, заметно поменялась, и осталась такой даже через полгода после возвращения на Землю. В общей сложности, подобные изменения затронули примерно 7% от его генома.

Это открытие, как отмечают в НАСА, привлекло огромное внимание со стороны СМИ из-за неверного понимания ситуации. Журналисты не поняли, что структура самих генов никак не поменялась – изменения появились лишь в их белковой "обертке", управляющей тем, как хорошо считывается тот или иной участок ДНК.

"Несмотря на то, что поменялся уровень активности сразу 7% генов, сами эти изменения были достаточно небольшими. Мы только начинаем раскрывать тайны того, как жизнь в космосе влияет на работу наших клеток и организма в целом на молекулярном уровне", — заключают ученые.

Вас заинтересует
Во Всероссийском НИИ экспериментальной физики обнаружили в мозге "центр желаний"
Приготовление мяса может сделать его опасным для жизни
Как не заразиться гриппом в самолете
Правда ли, что на Ставрополье приближается новая эпидемия гриппа?
Курение повышает риск потери слуха
Как защититься от болезни Альцгеймера. Советы Елены Малышевой
Популярные вопросы
Анастасия Маниленко
У ребенка не прекращается кашель. Что делать?
4
Лекарства
Читать дальше
Настасья Соловьева
Как похудеть после 40 лет женщине - советы диетолога
9
Диета
Читать дальше
Ольга М
Лекарство для кишечника
6
Болезни
Читать дальше
illustration Created with Sketch.
Задайте ваш вопрос
Задать вопрос
Ольга Голдобова
Учащение сердечного пульса
3
Аналоги лекарств
Читать дальше
Любовь Палавина
Гипергидроз лечение
3
Болезни
Читать дальше
Больше вопросов
Популярные темы
Лекарства
255 вопросов
315 ответов
Болезни
198 вопросов
389 ответов
illustration Created with Sketch.
Задайте ваш вопрос
Задать вопрос
Диета
25 вопросов
60 ответов
Аналоги лекарств
61 вопрос
77 ответов
Облепиховое масло
10 вопросов
25 ответов
Польза от лекарств
103 вопроса
169 ответов
Отзывы
234 вопроса
336 ответов
Диета
25 вопросов
60 ответов
Больше тем
Новости партнеров
Новости партнеров