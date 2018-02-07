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Ученые объяснили, зачем полоскать одежду после стирки

Trendymen
Фото: Trendymen

Зачем полоскать одежду, если она уже постирана? Физики сумели дать довольно неожиданный ответ: полоскать одежду в чистой воде действительно требуется и вот основная причина.

Оказывается, эффективность полоскания тканей в принципе не зависит от скорости потока жидкости. Вам вовсе не нужно полоскать мыльную одежду быстро, законы физики все сделают за вас.

Несколькими экспериментами ученые (наверное, им там совсем заниматься нечем) показали, как полоскание вымывает грязь из самых тонких пор внутри волокон ткани. Знаете, сколько исследований пришлось для этого провести? Пять.

Обнаружилось, что не смытую сильными потоками воды в стиральной машинке грязь уничтожает полоскание в обычной холодной воде. Происходит это благодаря эффекту разности концентраций поверхностно-активного вещества: микроскопические частицы грязи двигаются быстрее воды.

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