В реанимациях остро не хватает персонала

Эксперты призывают улучшить условия труда и повысить оплату сотрудникам реанимационных отделений. Немецкое общество по интенсивной медицине внутренних болезней и реаниматологии (DGIIN) указало на серьезный дефицит персонала по уходу в отделениях реанимации Германии. Эксперты обращаются к политикам об улучшении условий труда работников реанимаций и повышении оплаты труда. В результате нехватки персонала в реанимациях в последние месяцы простаивают около 3/4 всех коек. Почти в половине случаев (44%) речь идет о дефиците работников по уходу, еще в 19% - о комплексном дефиците врачебного и младшего персонала. В ходе опросов выяснилось, что лишь 18% не видят ограничений в неотложной помощи. Как ранее сообщал МедикФорум, ситуация с обеспеченностью персоналом по уходу является ключевой проблемой, которой придется заниматься новому федеральному министру здравоохранения Германии.