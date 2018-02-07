 ?
ЛекарстваНовости здоровьяВопросыТемы
ЛекарстваНовости здоровьяВопросыТемы

В реанимациях остро не хватает персонала

МедикФорум
Фото: МедикФорум

Эксперты призывают улучшить условия труда и повысить оплату сотрудникам реанимационных отделений. Немецкое общество по интенсивной медицине внутренних болезней и реаниматологии (DGIIN) указало на серьезный дефицит персонала по уходу в отделениях реанимации Германии. Эксперты обращаются к политикам об улучшении условий труда работников реанимаций и повышении оплаты труда. В результате нехватки персонала в реанимациях в последние месяцы простаивают около 3/4 всех коек. Почти в половине случаев (44%) речь идет о дефиците работников по уходу, еще в 19% - о комплексном дефиците врачебного и младшего персонала. В ходе опросов выяснилось, что лишь 18% не видят ограничений в неотложной помощи. Как ранее сообщал МедикФорум, ситуация с обеспеченностью персоналом по уходу является ключевой проблемой, которой придется заниматься новому федеральному министру здравоохранения Германии.

Вас заинтересует
Круглого червя успокоили в антидепрессанте
Сосновые шишки для здоровья
Ковры в квартире могут быть провокаторами рака
Лекарство от наркомании, будет?
Неизлечимо ипохондричная болезнь
Сменную работу можно сделать безопасной для здоровья
Популярные вопросы
Анастасия Маниленко
У ребенка не прекращается кашель. Что делать?
4
Лекарства
Читать дальше
Настасья Соловьева
Как похудеть после 40 лет женщине - советы диетолога
9
Диета
Читать дальше
Любовь Палавина
Гипергидроз лечение
3
Болезни
Читать дальше
illustration Created with Sketch.
Задайте ваш вопрос
Задать вопрос
Ольга М
Лекарство для кишечника
6
Болезни
Читать дальше
Ольга Голдобова
Учащение сердечного пульса
3
Аналоги лекарств
Читать дальше
Больше вопросов
Популярные темы
Болезни
198 вопросов
389 ответов
Лекарства
255 вопросов
314 ответов
illustration Created with Sketch.
Задайте ваш вопрос
Задать вопрос
Диета
25 вопросов
60 ответов
Аналоги лекарств
61 вопрос
77 ответов
Занятия спортом
18 вопросов
52 ответа
Отзывы
234 вопроса
335 ответов
Вред от лекарств
124 вопроса
203 ответа
Диета
25 вопросов
60 ответов
Больше тем
Новости партнеров
Новости партнеров