Нейросеть научилась отличать мужскую улыбку от женской 

Американские ученые создали алгоритм, способный отличить мужскую улыбку от женской. Исследователи из Брэдфордского университета определили 49 основных точек на лице, на которые ориентируется программа, сообщает Visual Computer: International Journal of Computer Graphics.
Искусственный интеллект
Выгодный бизнес или угроза человечеству? } Ученые зафиксировали, как менялось расстояние между этими ориентирами в процессе мимики, и выяснили, как формируется улыбка. Оказалось, что женские лица более выразительны — они сильнее открывают рот и в целом активнее задействуют мимические мышцы.
Результаты проверяли на видеозаписи, где были запечатлены 109 улыбающихся людей. Компьютер правильно определил пол в 86% случаев. Специалисты отметили, что в будущем результат может быть улучшен.
Цель исследования — расширить возможности машинного обучения.
«Мы считаем, что такого рода технологии могут стать прорывом в развитии биометрии, потому что динамика, в отличие от статики, уникальна для каждого человека, и ее очень сложно имитировать», — отметил профессор Брэдфордского университета Хассан Угайл.
На вопросы, как система будет реагировать на лица трансгендеров и тех, кто перенес пластическую операцию, ученые пока ответить затруднились.
Ранее сообщалось, что китайские ученые научили нейросеть имитировать человеческий голос. Программа копирует не только тембр, но также акцент и интонацию.
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