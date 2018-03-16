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Нейросеть научилась отличать мужскую улыбку от женской 

Мир24 + ещё 2 16 марта 2018
Американские ученые создали алгоритм, способный отличить мужскую улыбку от женской. Исследователи из Брэдфордского университета определили 49 основных точек на лице, на которые ориентируется программа, сообщает Visual Computer: International Journal of Computer Graphics.
Искусственный интеллект
Выгодный бизнес или угроза человечеству? } Ученые зафиксировали, как менялось расстояние между этими ориентирами в процессе мимики, и выяснили, как формируется улыбка. Оказалось, что женские лица более выразительны — они сильнее открывают рот и в целом активнее задействуют мимические мышцы.
Результаты проверяли на видеозаписи, где были запечатлены 109 улыбающихся людей. Компьютер правильно определил пол в 86% случаев. Специалисты отметили, что в будущем результат может быть улучшен.
Цель исследования — расширить возможности машинного обучения.
«Мы считаем, что такого рода технологии могут стать прорывом в развитии биометрии, потому что динамика, в отличие от статики, уникальна для каждого человека, и ее очень сложно имитировать», — отметил профессор Брэдфордского университета Хассан Угайл.
На вопросы, как система будет реагировать на лица трансгендеров и тех, кто перенес пластическую операцию, ученые пока ответить затруднились.
Ранее сообщалось, что китайские ученые научили нейросеть имитировать человеческий голос. Программа копирует не только тембр, но также акцент и интонацию.
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