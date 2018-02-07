Ученые: инопланетная музыка покажется людям отвратительной

Международная группа ученых во главе с Винсентом Чунгом провела эксперимент и выяснила, как повлияет на мозг человека инопланетная музыка. Эксперты попытались создать инопланетную музыку и узнать, как участок мозга человека реагирует на необычные мелодии.

Ученые вместе с музыкантами создали необычную музыку, в которой была сильно нарушена традиционная музыкальная грамматика и дали ее послушать испытуемым. Как оказалось, зона Брока, находящаяся в коре головного мозга начинала сильно реагировать, услышав такую мелодию.

Следовательно, ученые сделали вывод, что если когда-нибудь человек услышит инопланетную музыку, она покажется ему отвратительной, пишет Утро.ru.

Ранее сообщалось, что в честь Хэллоуина агентство NASA решило напугать людей космическими звуками.

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