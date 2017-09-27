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Под Калининградом зафиксировали вспышку африканской чумы свиней

Газета.Ru
Фото: РИА Новости

Россельхознадзор вновь обнаружил вспышку африканской чумы свиней (АЧС) в Калининградской области. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"В результате лабораторных исследований СП "Гвардейская ветеринарная лаборатория" в патологическом материале, отобранном от дикого кабана, добытого на территории охотничьего хозяйства "Пугачево" некоммерческой организации "Фонд охраны животного мира и воспроизводства биоресурсов", расположенного на территории Нестеровского района Калининградской области, выделен геном вируса АЧС", — говорится в сообщении.

В ведомстве также добавили, что в неблагополучном пункте работают специалисты госветслужбы Калининградской области под контролем Управления Россельхознадзора по Калининградской области.

Ранее сообщалось, что на производстве "Мираторга" в Белгородской области обнаружена вспышка африканской чумы свиней (АЧС).

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