Зрители "ТВ Центра" собрали почти 2 млн рублей на лечение Кирилла Дымченко

Кирилл Дымченко страдает генетическим заболеванием - редкой формой анемии. Необходима трансплантация костного мозга и многолетняя терапия. На поиск донора и сложнейшую операцию нужно свыше полутора миллиона рублей. Таких денег у родителей малыша нет.

Поскольку денег удалось собрать больше, чем требовалось, фонд "Подари жизнь" сможет помочь и другим детям.