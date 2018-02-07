Зрители "ТВ Центра" собрали почти 2 млн рублей на лечение Кирилла Дымченко
Фото: ТВ Центр
Кирилл Дымченко страдает генетическим заболеванием - редкой формой анемии. Необходима трансплантация костного мозга и многолетняя терапия. На поиск донора и сложнейшую операцию нужно свыше полутора миллиона рублей. Таких денег у родителей малыша нет.
Поскольку денег удалось собрать больше, чем требовалось, фонд "Подари жизнь" сможет помочь и другим детям.
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