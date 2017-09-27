Врач-эндокринолог рассказал об опасностях использования смартфонов

Помимо роли помощников, облегчающих жизнь, смартфоны не лучшим образом влияют на мозг своих владельцев.

Оповещения о новых письмах, сообщениях, сигналы-напоминалки о встречах и звонках, будильники и мессенджеры - современные средства телекоммуникации сложно переоценить в облегчении жизни современного жителя мегаполиса. Практически половина интерьера (будильник, музыкальный центр, телевизор, телефон, записная книжка и т.п.) - в небольшом смартфоне, который умещается кармане.

Но врачи заявляют, что у наших органов есть на счет смартфонов другое мнение: эти постоянные оповещения подталкивают наши гормоны стресса к действию, активизируя их на борьбу или реакцию в ответ на раздражители. Наши сердечные ритмы ускоряются, дыхание учащаются, потовые железы активизируются, мышцы сокращаются. Эта реакция организма, которая призвана помочь нам избежать опасности, тогда как вызывает ее телефонный звонок или текстовое сообщение от коллеги.

В США, к примеру, 89 процентов студентов колледжей испытывают «фантомные» вибрации телефона, воображая, что их телефон издает сигналы, когда на самом деле их нет. Еще 86 процентов американцев говорят, что постоянно проверяют сообщения электронной почты и социальных сетей в смартфонах.

Эндокринолог Роберт Ластиг рассказал Business Insider, что уведомления в смартфонах «дрессируют» мозги всегда быть начеку, постоянно испытывать стресс и страх. И такое состояние ведет к тому, что префронтальная кора мозга, которая отвечает за когнитивные функции высшего уровня, перестает функционировать исправно.

- Вы в конечном итоге делаете глупости, которые, как правило, свидетельствуют о том, что вы в беде, - уверен Ласиг.

Дело в том, что 97,5 процентов населения способны одновременно выполнять только одну задачу качественно, остальные 2,5 процента - люди со сверхспособностями. И вот, вы выполняете одной дело, ваш смартфон сигналит о сообщении, письме или звонке, вы отвлекаетесь. Более того, всякий раз, когда вы пытаетесь сделать несколько дел одновременно, в организме подскакивает уровень гормона кортизола, который вызывает потерю мышечной массы и ускорят набор жировой.

Наш мозг может обрабатывать с примерно 60 бит в секунду. Чем больше задач мы должны делать, тем тщательнее мы должны выбирать, как использовать драгоценную силу мозга.

Исследователи обнаружили, что интеллектуалы и мыслители, склонные к аналитике, менее активно используют поисковые системы для смартфонов. Это не означает, что использование телефона для поиска информации делает вас глупее, го связь между менее аналитическим мышлением и частой прокруткой инфолент на смартфонах существует.

Также известно, что чтение новой информации на смартфоне не лучший способ что-либо узнать. Исследователи выяснили, что люди, которые берут сложную информацию из книги, а не с экрана гаджета, развивают более глубокое ее понимание и способны мыслить концептуально.

А новое исследование, проведенное десятками пользователей смартфонов в Швейцарии, и вовсе говорит о том, что пристальное внимание пользователя к экрану смартфона может привести к повышению нервозности.

Но совсем врасплох застало ученых исследование, в котором была выявлена необычная и потенциально опасная связь между количеством активности в социальных сетях и использованием смартфонов с ухудшением мозговых сигналов. Это открытие застало исследователей врасплох. Обычно, когда мы делаем что-то часто, мы становимся эффективнее в этой задаче. Со смартфонами этот трюк не прошел.

- Я не сторонник антитехнологичного мира. Я использую технологии в качестве дополнения, которое стимулирует развиваться и искать, а не управляет мной, - утверждает Ластиг, напоминая, что любые технологии становятся проблемой только тогда, когда человек позволяет им собой управлять.

Лустиг заявляет, что хочет изменить ситуацию, обозначив границы социально приемлемого использования смартфонов. Если мы сможем сделать запрет на использование смартфонов (как это, например, было с курением внутри зданий), люди должны будут санкционировать время использования своего телефона, тем самым давая мозгам передышку.