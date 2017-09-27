Бразильские физики рассчитали, кто переживет зомби-апокалипсис

Катастрофический сценарий будущего, в котором опасный вирус превращает людей в ходячих мертвецов-каннибалов, волнует не только фантастов.

Бразильские физики смоделировали четыре возможных сценария зомби-апокалипсиса. По их гипотезе, у мирных жителей нет средства против зомби: спасти человечество могут только вооруженные до зубов военные. Чем больше у граждан защитников, тем дольше длится схватка с зомби.

При этом, чтобы выжить, обществу нужно как минимум 47 солдат на 1000 человек — столько есть разве что у Северной Кореи. У крепких и сильных людей, пускай и безоружных, тоже есть шанс спастись: исследователи полагают, что их иммунитет справится с вирусом.

В 2009 году зомби-апокалипсис смоделировали канадские математики, а в 2011-м Минздрав США выпустил шуточную инструкцию против зомби. В январе The Boring Company Илона Маска представила огнеметы на случай зомби-апокалипсиса — их тут же раскупили.