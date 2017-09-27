 ?
ЛекарстваНовости здоровьяВопросыТемы
ЛекарстваНовости здоровьяВопросыТемы

Бразильские физики рассчитали, кто переживет зомби-апокалипсис

Рамблер
Фото: Кадр из сериала "Ходячие мертвецы"

Катастрофический сценарий будущего, в котором опасный вирус превращает людей в ходячих мертвецов-каннибалов, волнует не только фантастов.

Бразильские физики смоделировали четыре возможных сценария зомби-апокалипсиса. По их гипотезе, у мирных жителей нет средства против зомби: спасти человечество могут только вооруженные до зубов военные. Чем больше у граждан защитников, тем дольше длится схватка с зомби.

При этом, чтобы выжить, обществу нужно как минимум 47 солдат на 1000 человек — столько есть разве что у Северной Кореи. У крепких и сильных людей, пускай и безоружных, тоже есть шанс спастись: исследователи полагают, что их иммунитет справится с вирусом.

В 2009 году зомби-апокалипсис смоделировали канадские математики, а в 2011-м Минздрав США выпустил шуточную инструкцию против зомби. В январе The Boring Company Илона Маска представила огнеметы на случай зомби-апокалипсиса — их тут же раскупили.

Вас заинтересует
Найдена причина появления особо смертоносного рака
Ученые: глобальная пандемия может начаться с Америки
Исследование: что брезгливость к поту говорит о ваших взглядах
Мифы об иммунитете: три главных заблуждения
Излучение от мобильных телефонов расслабляет подростков
Прорыв в российской микробиологии: один день на точную диагностику инфекции
Популярные вопросы
Настасья Соловьева
Как похудеть после 40 лет женщине - советы диетолога
9
Диета
Читать дальше
Любовь Палавина
Гипергидроз лечение
3
Болезни
Читать дальше
Ольга М
Лекарство для кишечника
5
Болезни
Читать дальше
illustration Created with Sketch.
Задайте ваш вопрос
Задать вопрос
Анастасия Маниленко
У ребенка не прекращается кашель. Что делать?
1
Лекарства
Читать дальше
Andre Goldunov
синий чай анчан ( из цветов растения клитория тернатеа) - это реальный антидепрессант ?
4
Аналоги лекарств
Читать дальше
Больше вопросов
Популярные темы
Болезни
198 вопросов
388 ответов
Диета
25 вопросов
60 ответов
illustration Created with Sketch.
Задайте ваш вопрос
Задать вопрос
Лекарства
255 вопросов
311 ответов
Аналоги лекарств
60 вопросов
75 ответов
Отзывы
234 вопроса
335 ответов
Вред от лекарств
124 вопроса
203 ответа
Польза от лекарств
103 вопроса
168 ответов
Лекарства
255 вопросов
311 ответов
Больше тем
Новости партнеров
Новости партнеров