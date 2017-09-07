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Ученые доказали бесполезность электронных сигарет для желающих бросить курить

ТК «Звезда»
Фото: pixabay.com

Группа исследователей под руководством Линнеи Хедман из шведского университета Умео выяснила, что электронные сигареты не помогают справиться с табачной зависимостью. Ученые опросили 30 тысяч шведов и выяснили, что 11% из них курят обычные сигареты, 0,6% курят исключительно электронные, а 1,2% предпочитают и то и другое. Исследователи выяснили, что из тех, кто бросил курить лишь 1,1% пользуются электронными сигаретами, в то время как почти 10% респондентов иногда переходят с одного вида сигарет на другой, сообщает Naked Science .

По словам ученых, люди отказываются от обычных сигарет в пользу электронных не из-за желания бросить курить, а в силу запрета на курение табака в общественных местах. При этом отмечается, что сочетание вейпов с обычными сигаретами лишь усиливает риск появления респираторных заболеваний. Среди тех, кто совмещает оба вида курения, на кашель и мокроту пожаловались 56% опрошенных.

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