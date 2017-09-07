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Роспотребнадзор предупредил о сибирской язве в Италии

Российская Газета
Фото: РИА Новости

Роспотребнадзор сообщил о случаях сибирской язвы в Италии. Ее обнаружили у четырех коров на территории Тосканы и Лацио. Случаи заболевания крупного рогатого скота в этом районе - явление единичное, благодаря проводящейся с 1950 года вакцинации.

Отметим, что 26 августа министерство сельского хозяйства Италии уведомило Всемирную организацию защиты животных о девяти случаях гибели крупного рогатого скота от сибирской язвы рядом с Римом и Рокко ди Папа.

Национальная лаборатория официально подтвердила диагноз. Все трупы животных были уничтожены, сообщает РИА Новости. По мнению специалистов, возникновению вспышки могла способствовать необычно длительная засуха.

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