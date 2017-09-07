Роспотребнадзор предупредил о сибирской язве в Италии
Фото: РИА Новости
Роспотребнадзор сообщил о случаях сибирской язвы в Италии. Ее обнаружили у четырех коров на территории Тосканы и Лацио. Случаи заболевания крупного рогатого скота в этом районе - явление единичное, благодаря проводящейся с 1950 года вакцинации.
Отметим, что 26 августа министерство сельского хозяйства Италии уведомило Всемирную организацию защиты животных о девяти случаях гибели крупного рогатого скота от сибирской язвы рядом с Римом и Рокко ди Папа.
Национальная лаборатория официально подтвердила диагноз. Все трупы животных были уничтожены, сообщает РИА Новости. По мнению специалистов, возникновению вспышки могла способствовать необычно длительная засуха.
Вас заинтересует
Соль регулирует работу иммунитета
12 удивительных открытий о пользе чеснока
Найден способ заставить замолчать голоса в голове
За рост цен на важнейшие лекарства предложили штрафовать
Новейшая разработка обеспечит людей суперзрением
Лекарство от рака может оказаться канцерогеном
Популярные вопросы
Галина Кравец
Анастасия Балакирева
Задайте ваш вопрос
Кристина Усманова
Кристина Усманова
Популярные темы
Задайте ваш вопрос