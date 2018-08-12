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На птицефабрике в Костромской области ввели карантин из-за вспышки птичьего гриппа
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На птицефабрике в Костромской области ввели карантин из-за вспышки птичьего гриппа 

ТАСС + ещё 7 12 августа 2018
Фото: k1news.ru
ТАСС, 12 августа. Губернатор Костромской области Сергей Ситников подписал постановление о введении карантина на птицефабрике «Костромская», где ранее специалисты выявили очаг птичьего гриппа. Об этом в воскресенье сообщили в администрации региона.
"На птицефабрике «Костромская» Костромского района введен карантин. Постановление о комплексе мероприятий по ликвидации очага гриппа птиц и профилактике заболевания подписал губернатор Костромской области Сергей Ситников", — сказали в администрации области.
Согласно постановлению, на время карантина запрещен ввоз и вывоз за пределы предприятия инкубационного яйца, живой птицы, мяса птицы, всех видов птицеводческой продукции, кормов и кормовых добавок, пуха и пера, также запрещено перемещение птицы внутри предприятия. В ближайшее время на ферме повторно проведут дезинфекцию всех помещений. Кроме комплекса мероприятий, направленных на ликвидацию очага вируса, постановлением предписаны профилактические меры в ближайших к предприятию населенных пунктах, в том числе вакцинация поголовья птиц.
Птицефабрика «Костромская» находится в Никольском сельском поселении Костромского района и является крупнейшим в регионе предприятием по производству яиц.
Птичий грипп — инфекционная болезнь, поражающая органы пищеварения, дыхания и приводящая к смерти птиц. Переносчиками, как правило, являются дикие особи. Большинство штаммов заболевания для людей не опасны.
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