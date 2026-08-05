Два овоща могут защищать от повреждения печени

Природное соединение синигрин в крестоцветных овощах может уменьшать накопление жира, воспаление и повреждение клеток печени. К такому выводу пришли ученые из Провинциальной больницы провинции Шаньдун (Китай). Результаты исследования опубликованы в журнале Food & Function.

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Исследователи изучили действие синигрина на мышах с жировой болезнью печени, вызванной высокожировой диетой. Также соединением обрабатвали клетки печени человека. После экспериментального лечения в печени животных накапливалось меньше жира, снижались воспаление и окислительный стресс, а обмен веществ улучшался.

Авторы выяснили, что синигрин активирует сигнальный путь AMPK/SIRT1/PGC-1α. Благодаря этому клетки начинают активнее расщеплять жирные кислоты, а митохондрии — клеточные «электростанции» — работают эффективнее. Кроме того, вещество подавляло ферроптоз — форму гибели клеток, связанную с окислительным стрессом.

Чтобы подтвердить механизм действия, ученые заблокировали белок AMPK. После этого защитный эффект синигрина практически исчез, что показало ключевую роль этого белка в борьбе с жировым перерождением печени.

Авторы подчеркивают, что пока результаты получены только в лабораторных экспериментах. Чтобы понять, способен ли синигрин предотвращать или замедлять развитие жировой болезни печени у людей, необходимы клинические исследования.

К крестоцветным овощам относятся разные виды капусты (белокочанная, краснокочанная, брокколи, цветная, брюссельская, пекинская), редька и репа, руккола и кресс-салат. Они богаты витаминами (С, К, группы B), минералами (калий, кальций, марганец) и пищевыми волокнами. Кроме того, многие представители накапливают особые вещества — глюкозинолаты. При повреждении растения они образуют биологически активные соединения, которые и придают овощам характерный острый вкус.