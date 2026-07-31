В России разработали хлеб для похудения

Хлеб, способствующий снижению веса, разработали российские ученые, в его состав входят пшеничная цельнозерновая мука, гречневая мука из непропаренной гречневой крупы (зеленая), пшеничная клейковина, овсяные отруби с содержанием бета-глюканов и другие ингредиенты. Об этом рассказали ТАСС в пресс-службе "ФИЦ питания и биотехнологии".

"В нашей лаборатории под научным руководством академика РАН Аллы Алексеевны Кочетковой проведена разработка рецептуры и технологии специализированного пищевого продукта в виде хлебобулочного изделия, предназначенного для диетической коррекции нарушений углеводного и жирового обмена у людей с метаболическим синдромом", - сказала научный сотрудник лаборатории пищевых биотехнологий и специализированных продуктов "ФИЦ питания и биотехнологии", кандидат технических наук Юлия Фролова.

В пресс-службе уточнили, что в состав этого изделия входят такие ингредиенты, как пшеничная цельнозерновая мука, гречневая мука из непропаренной гречневой крупы (зеленая), пшеничная клейковина, овсяные отруби с содержанием бета-глюканов, хлебопекарные сухие быстродействующие дрожжи, подсолнечное рафинированное дезодорированное масло, аскорбиновая кислота (Е300), солодовый экстракт ячменный, концентрат подсолнечного белка с содержанием белка не менее 80%, хлорогеновые кислоты, экстракт подсолнечника, соль и вода.

Фролова пояснила, что диеты с высоким содержанием белка уменьшают общий и абдоминальный жир и снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний у людей с избыточной массой тела. Белки способствуют улучшению клинико-метаболического контроля при сахарном диабете II типа. Пищевые волокна способствуют улучшению показателей углеводного и липидного обмена, а фенольные кислоты обладают антиоксидантными и противовоспалительными свойствами, оказывают гиполипидемическое, гипогликемическое и противодиабетическое действие.