Обычный овощ оказался полезен для сердца и сосудов

Помидоры оказывают значительное положительное влияние на сердечно-сосудистую систему. Исследователи из Познанского университета сельскохозяйственных наук в Польше проанализировали данные о составе и функциональных свойствах томатов и пришли к выводу, что регулярное их употребление может поддерживать здоровье сосудов и сердца. Результаты работы опубликованы в Nutrients.

Плоды содержат комплекс биологически активных веществ: каротиноиды, полифенолы, витамины и минералы. Среди них ключевое значение имеет ликопин, известный своими антиоксидантными свойствами. Он способен снижать воспаление, защищать клетки от окислительного стресса и улучшать эластичность сосудов, что важно для профилактики гипертонии, атеросклероза и других сердечно-сосудистых нарушений.

Помидоры потребляются не только свежими, но и в переработанном виде: соки, пюре, соусы и консервы сохраняют значительную часть полезных веществ. При этом их содержание зависит от сорта, стадии зрелости, условий выращивания и способов обработки. Например, зрелые плоды и термически обработанные продукты иногда содержат более доступный для усвоения ликопин.

Обзор также обращает внимание на «антипитательные» вещества томатов, такие как оксалаты и щавелевая кислота, но их влияние на здоровье умеренно и при обычном потреблении не представляет риска. Авторы подчеркивают, что включение томатов в рацион — простая, безопасная и доступная мера для укрепления сердечно-сосудистой системы.

Ранее ученые выяснили, что полифенолы из моркови способствуют увеличению продолжительности жизни.