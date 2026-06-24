Любовь к популярному овощу связали со снижением риска диабета

Международная группа ученых обнаружила, что люди, которым нравится вкус и запах лука, реже страдают от диабета второго типа и повышенного артериального давления. Результаты исследования опубликованы в журнале BMC Medicine.

Связь между питанием и здоровьем изучается уже десятилетиями, однако определить, какие продукты действительно влияют на риск заболеваний, непросто. На пищевые привычки одновременно воздействуют образ жизни, социальные факторы и уже имеющиеся проблемы со здоровьем.

Чтобы обойти эту проблему, исследователи использовали необычный подход, основанный на генетике. Они проанализировали данные британского биобанка, включающие информацию о генах участников и их пищевых предпочтениях.

«Мы изучили 325 генов, связанных с восприятием вкуса и запаха, и их связь с предпочтением 140 различных продуктов. Наиболее интересная закономерность была обнаружена для лука. Оказалось, что определенный вариант гена обонятельного рецептора OR2T6 связан с симпатией к вкусу и запаху этого овоща», — рассказали исследователи.

Затем исследователи проверили, связана ли эта генетическая особенность с состоянием здоровья. Анализ показал, что носители варианта OR2T6, ассоциированного с любовью к луку, имеют более низкий риск развития диабета 2-го типа и артериальной гипертензии.

Авторы подчеркивают, что речь пока не идет о прямой причинно-следственной связи. Исследование не доказывает, что употребление лука само по себе защищает от этих заболеваний. Однако полученные данные указывают на возможную роль биологически активных веществ, содержащихся в луке, и открывают новые направления для исследований.