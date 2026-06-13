Ученые сделали шаг к спасению человека

Миллионы людей по всему миру страдают от тяжелой почечной недостаточности. Единственным спасением для них остается трансплантация. По прогнозам экспертов, уже к 2030 году потребность в пересадке почек вырастет до пяти миллионов человек, но современная медицина способна помочь лишь малой части этих пациентов. Чтобы решить глобальный кризис, исследователи ищут способы искусственного создания органов. Биологи Сюнсукэ Юри из Национального центра гериатрии и геронтологии и Аяко Исотани из Научно-технологического института Нара в Японии успешно вырастили почки крысы внутри живого организма мыши. О результатах этого эксперимента авторы подробно рассказали в журнале Stem Cell Reports.

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Межвидовой конструктор

Чтобы обмануть природу, японские генетики использовали сложнейший метод, который ученые называют межвидовой комплементацией бластоцист. На первом этапе исследователи искусственно изменили ДНК мышиных эмбрионов, сделав их генетически неспособными формировать собственные почки. В организме развивающегося зародыша образовалась пустая анатомическая ниша, которую ученые решили заполнить извне. В эти модифицированные эмбрионы биологи аккуратно ввели стволовые клетки крысы.

Чужие клетки мгновенно сориентировались в пространстве и начали активно строить недостающий орган. Они успешно сформировали основные элементы будущей почки, включая клетки-предшественники нефронов и зачатки мочеточников.

В итоге внутри одного грызуна развился полноценный орган, полностью состоящий из клеток другого биологического вида.

Шаг к спасению человека

Правда, оценить реальную работоспособность новых органов ученым пока не удалось. Межвидовые эмбрионы оказались слишком слабыми и не смогли дожить до момента своего рождения.

В будущем авторы проекта планируют повторить этот опыт на более крупных животных, например на свиньях. В долгосрочной перспективе эта технология позволит выращивать полностью совместимые человеческие органы внутри домашних животных.