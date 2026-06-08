Гены устойчивости к антибиотикам нашли в мировом океане

Международная группа исследователей обнаружила гены устойчивости к антибиотикам в образцах морской воды по всему миру — от Средиземного моря до Арктики и открытых районов океана. Результаты исследования представлены на форуме по вопросам здоровья океана и человека (OHHP) в Риме, организованном Национальным институтом здравоохранения Италии.

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В рамках проекта SeA Careу ученые проанализировали более четырех тысяч проб воды, собранных в разных океанических бассейнах.

Исследование показало, что такие гены присутствуют не только вблизи густонаселенных прибрежных зон и крупных судоходных маршрутов, но и в отдаленных акваториях, где влияние человека минимально. Наиболее высокая концентрация фиксировалась именно в районах активного судоходства и рядом с крупными городами.

По словам авторов работы, океан фактически выступает глобальным резервуаром для генетических следов человеческой деятельности. Вместе с городскими и промышленными стоками в морскую среду попадают не только химические загрязнители, но и устойчивые к антибиотикам микроорганизмы и их генетические элементы.

Помимо генов антибиотикорезистентности, в ряде проб также были обнаружены микропластик, пер- и полифторалкильные вещества (ПФАС), а также следы генетического материала вируса SARS-CoV-2, включая образцы из открытого океана.

Исследователи отмечают, что такие результаты указывают на масштабное распространение антропогенного загрязнения и его способность переноситься на большие расстояния через океанические течения и глобальные экологические цепочки.

Устойчивость к антибиотикам — это способность бактерий выживать и размножаться под воздействием антибактериальных препаратов, которые раньше эффективно их уничтожали. Это явление представляет серьезную угрозу для здоровья человечества, продовольственной безопасности и развития.

Ученые считают, что океан может рассматриваться как система раннего предупреждения о глобальных экологических и эпидемиологических рисках, связанных с деятельностью человека.