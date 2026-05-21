Обнаружен неожиданный фактор риска инсульта

Мигрень с аурой может быть связана с повышенным риском ишемического инсульта у людей среднего и пожилого возраста. К такому выводу пришли американские ученые в исследовании, опубликованном в журнале Neurology.

Аурой называют зрительные или сенсорные нарушения перед приступом мигрени — например, вспышки света, размытые пятна или зигзагообразные линии перед глазами. Исследователи проанализировали данные 11,3 тысячи человек со средним возрастом 72 года, у которых на момент начала наблюдений не было инсульта.

За шесть лет инсульт перенесли 3 процента участников без мигрени и 4 процента людей с мигренью. Однако среди людей с мигренью с аурой показатель достигал 5 процентов. После учета возраста, диабета, высокого давления и других факторов ученые выяснили, что именно мигрень с аурой была связана с повышением риска инсульта на 73 процента, тогда как мигрень без ауры такой связи не показала.

Также в рамках исследования стало известно, что у мужчин младше 72 лет с мигренью риск инсульта оказался более чем в 3,5 раза выше. При этом у женщин и мужчин старшего возраста подобной связи ученые не обнаружили.

