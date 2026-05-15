Созданы контактные линзы, подавляющие депрессию

Исследователи из Республики Корея разработали контактные линзы, которые подавляют депрессию путем электрической стимуляции мозга через нейроны сетчатки. Данное устройство оказалось сопоставимым по эффективности с антидепрессантами в опытах на модельных животных, пишут ученые в статье в научном журнале Cell Reports Physical Science.

"Мы уверены в том, что предложенный нами подход, не требующий употребления лекарств, радикально изменит подходы к лечению депрессии, а также тревожных состояний, разных форм зависимости и когнитивных расстройств", - заявил профессор Университета Енсе (Сеул) Пак Чанъун, чьи слова приводит пресс-служба журнала.

Как объясняют ученые, все существующие методы борьбы с депрессией, в том числе лекарства, мозговые импланты и электроконвульсивная терапия, воздействуют на несколько регионов мозга, связанных с эмоциями и настроением. Часть из этих отделов мозга связана с сетчаткой глаз. Это натолкнуло исследователей на мысль о стимуляции сетчатки с целью терапии подобных состояний.

Суть метода

Исследователи встроили в контактные линзы два набора электродов из платины и оксида галлия, которые вырабатывают электрические поля высокой частоты. Взаимодействие между ними приводит к образованию низкочастотных электроимпульсов внутри сетчатки, которые передаются через зрительные нервы в связанные с ними регионы мозга.

Последующие опыты на мышах и проведенные учеными замеры активности данных отделов нервной системы помогли им подобрать такой режим работы контактных линз, при котором вырабатываемые ими электрические поля воздействовали на мозг таким же образом, как и существующие методы терапии для лечения депрессии. Для подтверждения этого эффекта ученые проследили за действием контактных линз на грызунов, у которых сначала вызвали депрессию при помощи инъекций гормона стресса.

Наблюдения показали, что контактные линзы столь же эффективно подавляли депрессию у грызунов, как и антидепрессант флуоксетин, это выражалось в повышении их подвижности и других позитивных сдвигах в их поведении, а также в переменах в работе их мозга. Кроме того, контактные линзы на 47% понизили концентрацию биомаркеров, связанных с депрессией, что дополнительно подтверждает их высокую терапевтическую эффективность, отметили ученые.

О депрессии

По статистике ВОЗ, свыше 300 млн жителей Земли страдают от депрессии. Каждый год она уносит жизни примерно 800 тыс. человек, чему особенно подвержены подростки, а также юноши и девушки в возрасте от 15 до 29 лет. Для борьбы с хронически подавленным настроением фармацевты разработали за последние несколько десятилетий большое число лекарств-антидепрессантов, многие из которых обладают серьезными побочными эффектами и вызывают зависимость.