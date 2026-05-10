Какое расстройство сна повышает риск инсульта и деменции

Апноэ сна — опасное нарушение дыхания во сне, связанное с повышенным риском инсульта, сердечной недостаточности и деменции, — до сих пор остается недооцененным заболеванием, заявили нейробиологи из Северо-Западного университета. Об этом сообщает портал The Conversation.

По оценкам ученых, апноэ сна страдает почти миллиард человек по всему миру, однако многие пациенты годами остаются без диагноза. Особенно часто заболевание пропускают у женщин и людей, не соответствующих распространенному стереотипу пациента с апноэ — пожилого мужчины с ожирением.

Наиболее распространенная форма болезни — обструктивное апноэ сна. При нем дыхательные пути человека многократно перекрываются во сне. Из-за этого возникают короткие остановки дыхания, которые могут повторяться более 100 раз в час.

Чаще всего заболевание сопровождается храпом, дневной сонливостью, головными болями, чувством усталости и бессонницей. Однако пациенты обычно не помнят эпизодов остановки дыхания.

Во время приступов уровень кислорода в крови падает, а нагрузка на сердце и сосуды возрастает. В долгосрочной перспективе это повышает риск гипертонии, инсульта, сердечной недостаточности и нейродегенеративных заболеваний, включая болезнь Альцгеймера.

Ученые отмечают, что апноэ сна — не только медицинская, но и социальная проблема. Болезнь ухудшает качество жизни, повышает риск ДТП и увеличивает расходы на здравоохранение.

Стандартным методом лечения остается CPAP-терапия — аппарат подает воздух через маску и не дает дыхательным путям перекрываться. Однако многие пациенты считают такое лечение неудобным. В качестве альтернативы применяются капы для выдвижения нижней челюсти, стимуляторы нервов и упражнения для мышц языка и горла.

В 2024 году Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США также одобрило препарат тирзепатид — действующее вещество средств Mounjaro и Zepbound — для лечения обструктивного апноэ сна у пациентов с лишним весом.

Авторы подчеркивают, что многие случаи болезни можно было бы выявлять раньше, если бы врачи чаще спрашивали пациентов о качестве сна во время обычных медосмотров.

Исследователи советуют обращаться к врачу при храпе, бессоннице, пробуждениях с ощущением нехватки воздуха, дневной сонливости, головных болях и частом ночном мочеиспускании. По их словам, вероятность получить направление к специалисту возрастает почти в девять раз, если пациент сам поднимает тему апноэ сна на приеме.