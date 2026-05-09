Moderna начала разработку вакцины против хантавируса

Американская биотехнологическая компания Moderna ведет исследования вакцины для защиты от хантавируса. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на заявление компании.

В Moderna уточнили, что разработка препарата пока находится на раннем этапе. При этом работа над проектом началась еще до вспышки заболевания на борту круизного лайнера MV Hondius.

По данным Bloomberg, несмотря на заявления ряда экспертов о низком риске широкого распространения инфекции, компания продолжает инвестировать в создание новых вакцин. На фоне этой информации акции Moderna 8 мая выросли на 13% к 11:55 по нью-йоркскому времени.

Компания получила мировую известность после создания вакцины против COVID-19. Сейчас Moderna также занимается разработкой препаратов для предотвращения потенциальных пандемий. При поддержке Коалиция по инновациям в области готовности к эпидемиям компания завершает финальный этап клинических испытаний вакцины против птичьего гриппа.

В конце апреля и начале мая случаи заражения хантавирусом были зафиксированы на борту судна MV Hondius, следовавшего из Аргентина в Кабо-Верде. По имеющимся данным, три человека скончались, еще несколько пассажиров заразились инфекцией. Около 40 человек покинули лайнер в порту Санта-Элена до введения карантинных ограничений.

Хантавирусы представляют собой группу инфекций, которые чаще всего передаются человеку от грызунов через зараженные выделения. Заболевание может вызывать тяжелое поражение легких и почек, а также приводить к дыхательной недостаточности.

Специалисты отмечают, что диагностика осложняется сходством симптомов с гриппом. Среди основных признаков болезни — высокая температура, головная боль, мышечные боли, слабость и тошнота. Специфической терапии против хантавируса в настоящее время не существует, поэтому пациентам назначают поддерживающее лечение.