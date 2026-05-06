Выявлен неочевидный фактор риска инсульта

Слишком низкий и слишком высокий пульс в состоянии покоя могут повышать риск инсульта. К такому выводу пришли исследователи, представившие результаты на конференции European Stroke Organisation Conference (ESOC) 2026.

В крупнейшем анализе данных UK Biobank ученые наблюдали за 460 тысячами человек в течение 14 лет. За это время было зафиксировано более 12 тысяч инсультов. Оказалось, что минимальный риск наблюдается при пульсе 60–69 ударов в минуту, тогда как при значениях ниже 50 и выше 90 риск возрастает: на 25 процентов при низком пульсе и на 45 процентов при высоком.

Связь сохранялась даже после учета таких факторов, как гипертония, диабет и фибрилляция предсердий. Однако при отдельном анализе выяснилось, что этот эффект характерен в основном для людей без фибрилляции — у них частота пульса может служить дополнительным индикатором риска.

Авторы объясняют, что при слишком низком пульсе может снижаться кровоток к мозгу, а при высоком — возрастает нагрузка на сосуды. Ученые подчеркивают, что частота сердечных сокращений — простой показатель, на который стоит обращать больше внимания при оценке сердечно-сосудистого риска, хотя для окончательных выводов необходимы дополнительные исследования.

