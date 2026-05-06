В Приморье разработали носитель для доставки препаратов против рака

Ученые из Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) разработали магнитный носитель для препарата 5‑фторурацила, который точно доставляет лекарство к раковым клеткам, минимизируя негативное воздействие на здоровые ткани. Об этом сообщает пресс-служба учебного заведения.

Этот материал состоит из биосовместимого силиката кальция и магнитных наночастиц. Он удерживает препарат в своей пористой структуре и постепенно высвобождает его, обеспечивая равномерное поступление лекарства в организм.

В ходе экспериментов было установлено, что носитель способен удерживать до 10 миллиграммов препарата на 0,1 грамма собственного веса и функционировать в течение семи дней.

Безопасность материала была подтверждена в ходе испытаний на биосовместимость. Со временем биокомпозит полностью рассасывается, не нанося вреда тканям организма.

Ученые планируют начать доклинические испытания и рассматривают эту разработку как важный шаг к созданию более персонализированных методов химиотерапии.