Обнаружен способ снизить вред недосыпа для мозга

Однократный прием креатина может частично снизить ухудшение внимания и мышления при недосыпе. К такому выводу пришли исследователи, опубликовавшие результаты в журнале Nutrients.

В исследовании участвовали 29 здоровых взрослых. Каждый из них провел 21 час без сна и в разные ночи получал либо креатин, либо плацебо. После этого участники выполняли тесты на реакцию, логику, счет, память и скорость обработки информации.

Оказалось, что креатин не отменял усталость полностью, но помогал мозгу работать стабильнее. На фоне добавки участники меньше теряли в логических и числовых заданиях, быстрее справлялись с языковыми тестами и показывали лучшие результаты в тесте на внимание. Максимальное улучшение по сравнению с плацебо составило около 12 процентов.

Ученые объясняют эффект тем, что креатин участвует в энергетическом обмене клеток. Во время недосыпа мозг испытывает нагрузку и быстрее расходует ресурсы, а креатин может частично поддерживать этот процесс. Авторы подчеркивают, что исследование было небольшим, поэтому для точных рекомендаций нужны дополнительные работы.