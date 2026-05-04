Открыты природные молекулы, способные победить вирус Эбола

Ученые из Монреальского института клинических исследований открыли новое семейство природных молекул, обладающих сильной противовирусной активностью. Они оказались эффективны, в частности, против вируса Эболы и COVID-19.

© Мир24

Исследование заняло около 30 месяцев. Ученые проанализировали экстракты растений и установили, что противовирусное действие связано с двумя ранее неизвестными тритерпеноидными соединениями.

Молекулы получили название дицитриозиды. Их содержание в растворе составило всего 0,4%. Однако средство оказалось в 25 раз эффективнее против вируса Эбола и SARS-CoV-2, чем аналоги без дицитриозидов.

Исследование показало, что соединения, присутствующие в исчезающе малых количествах в природе, могут обладать значительным терапевтическим потенциалом. В настоящее время работа находится на доклинической стадии. Но она открывает новые возможности для создания противовирусных препаратов широкого спектра действия.

Ученые подчеркнули, что время наступления новой пандемии неизвестно. Но человечество должно быть к ней готово, сообщает Journal of Natural Products.

Ранее стало известно, что в Восточной Африке нашли потенциально опасный для людей альфа-коронавирус. Альфа-коронавирус, названный KY43, встречается у подковоносых летучих мышей в Восточной Африке, включая некоторые районы Кении, восточного Судана и северной Танзании.