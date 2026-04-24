Ученые объяснили, почему рак сердца — редкость

Сердцебиение препятствует росту злокачественных клеток — именно этим можно объяснить, почему опухоли сердца так редки у всех млекопитающих, включая человека.

Злокачественные новообразования могут развиваться почти в любых органах и тканях организма, но онкологические заболевания сердца — редкость. Первичную опухоль в сердце находят менее чем в 1% вскрытий умерших от рака, тогда как доля вторичных, то есть метастазов, доходит, по разным данным, до 18%.

До сих пор этому не было убедительного объяснения, а новая статья в журнале Science его дает, заметил профессор Джеймс Чонг из Сиднейского университета.

В ней описаны результаты экспериментов на мышах. Им на шею пересадили дополнительные сердца, которые не бились, но получали кровоснабжение и оставались функциональными. Затем ввели раковые клетки как в основные сердца, так и в пересаженные — на шее.

Через две недели злокачественные клетки заменили большинство здоровых в трансплантированном сердце, а в родном опухолевая ткань составила не более 20%.

Также ученые вырастили в чашке Петри искусственную сердечную ткань из клеток крысы. Клетки начинали сокращаться, только когда к ним добавляли кальций — его ионы как раз и запускают сердцебиение внутри организма.

В эти образцы ввели клетки рака легких. Выяснилось, что в неподвижной ткани раковых клеток становилось больше и они занимали больше места, чем в сокращающейся. Кроме того, в сокращающейся ткани рак развивался только во внешних слоях, тогда как в неподвижной распространялся по всему объему.

Авторы исследования давно изучают, почему сердечная ткань не способна к восстановлению. Предыдущие их работы показали, что тут замешано давление, возникающее при ударах сердца.

«Возникает закономерный вопрос: не защищает ли сердце от рака тот же механизм, который препятствует его регенерации? Отрадно, что наша гипотеза подтвердилась», — поделилась профессор Серена Заккинья из Университета Триеста, руководившая исследованием.

По ее словам, сейчас команда проверяет, можно ли воспроизвести силу, действующую на сердце, в других частях тела, например, в коже или груди, чтобы предотвратить рост опухолей. Также исследователи изучают, не оказывают ли болезни, повышающие давление на сердце (вроде гипертонии), защитное действие против рака.

Исследование может пролить свет и на другие сердечные заболевания, например, фиброз — чрезмерное разрастание рубцовой ткани под действием того же механического напряжения, полагает Александр Пинто, специалист по биологии сердечных клеток из Института сердца и диабета Бейкера в Мельбурне. Оно может объяснить, почему рубцы возникают лишь в определенных участках сердца — точно так же, как раковые клетки скапливались только во внешних слоях сокращающейся ткани.