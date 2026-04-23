Создан экспресс-тест, диагностирующий инфаркт за шесть минут

Исследователи из России разработали экспресс-тест нового поколения для диагностики инфаркта миокарда, способный выявить болезнь всего за шесть минут и при этом в 45 раз превосходящий уже существующие аналоги по чувствительности. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МФТИ.

"Экспресс-тесты долгое время упирались в компромисс: либо скорость и простота, либо точность. Здесь этот компромисс удалось обойти принципиально: мы не улучшили традиционные метки, а заменили их на активно работающие наноцепочки. Во вращающемся магнитном поле они сами перемешивают образец в момент анализа и сами себя концентрируют на тестовой линии", - пояснил старший научный сотрудник Института общей физики РАН Алексей Орлов, чьи слова приводит пресс-служба МФТИ.

Как отмечают Орлов и его коллеги, оперативность выявления инфаркта миокарда напрямую влияет на шансы выживания пациента, однако текущие лабораторные подходы позволяют сделать это за 30-60 минут, причем для их проведения необходимы специальное оборудование и обученный персонал. Существующие экспресс-тесты при этом часто дают ложно-отрицательные результаты из-за невысокой чувствительности, что также ограничивает их применение.

Российские ученые сделали большой шаг к решению этой проблемы, встроив в систему экспресс-тестирования на инфаркт миокарда особые сенсоры на базе наноцепочек. Они представляют собой нити из наночастиц оксида железа длиной порядка микрометра, к которым прикреплены антитела, способные присоединяться к белку H-FABP, одному из биомаркеров инфаркта миокарда. Он попадает в кровоток в первый час после начала приступа, что позволяет максимально оперативно выявлять сбои в сердечной мышце.

Ключевая особенность этих наноструктур заключается в том, что при попадании во вращающееся магнитное поле они начинают активно перемешивать кровь вокруг себя, что в десятки раз ускоряет взаимодействие между белком H-FABP и антителами. Также в процессе работы экспресс-теста уже соединившиеся с биомаркером наноцепочки начинают притягивать друг друга, что усиливает сигнал и снижает фоновые помехи примерно вдвое.

По словам физиков, новая система выявления инфаркта не требует модификации стандартных тест-полосок - они остаются дешевыми и легко тиражируемыми, а для ее работы требуется простейший генератор вращающегося магнитного поля, работающий от обычных батареек. В перспективе это позволит создать дешевые и надежные тест-системы, способные по одной капле крови выявлять сразу несколько маркеров повреждения сердца.