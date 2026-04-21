Ученые разработали заживляющий гель

Гель на основе пептидного гидрогеля с антимикробным эффектом разработан на кафедре биотехнологии и фармацевтического инжиниринга Института химии и химической технологии Ярославского государственного технического университета. Он предназначен для ускоренного заживления ран при послеоперационной терапии, лечении хронических и диабетических язв, ожогов и травм.

- Импортозамещение в медицинской отрасли сегодня особенно важно, существующие аналоги таких ранозаживляющих средств в основном импортные, дорогостоящие и не всегда в доступе. В случае успешной реализации проекта наших ученых будет создан инновационный продукт, способный расширить перечень средств для ускоренного заживления ран на российском фармацевтическом рынке, - отметила ректор Елена Степанова.

В материале, который разрабатывают ярославские ученые, используются синтетические гелеобразователи на основе новых производных дипептида фенилаланил-фенилаланина. В мировой практике они исследуются как потенциальные заменители дорогостоящих природных клеточных матриксов в тканевой инженерии.

Для улучшения биосовместимости с живыми клетками и тканями ярославцы предложили добавлять в гидрогель небольшое количество коллагена. Это помогает формировать трехмерную сетчатую гелевую структуру, необходимую для эффективного роста и закрепления клеток с последующим формированием здоровой ткани.

Кроме того, в лаборатории ЯГТУ получен антимикробный компонент класса миметиков катионных ультракоротких пептидов широкого спектра действия. Его добавляют в разрабатываемый гель для защиты тканей от бактериальных и грибковых инфекций. Механизм действия этого соединения должен обеспечить защиту от резистентных микроорганизмов.

Эффективность этого компонента в борьбе с грибковыми штаммами Candida albicans и бактериями подтверждена микробиологическими испытаниями на кафедре микробиологии и вирусологии Ярославского государственного медицинского университета.

Автор уникальной технологии - аспирантка ЯГТУ Анна Наметкина. Материал разрабатывается на грант Фонда содействия инновациям по результатам программы "Умник-2025".