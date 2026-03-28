В России создан двигающийся протез глаза

Российские ученые смогли создать протез глаза, который может двигаться как настоящий за счет его связи с глазом живым.

«Камера фиксирует движения здорового глаза, передает данные на протез, микропривод получает сигнал и приводит глазной протез в движение», – пояснил РИА Новости руководитель проекта, инженер факультета информационно-измерительных и биотехнических систем СПбГЭТУ ЛЭТИ Роман Антонов.

Протез работает без подзарядки в течение суток, он легкий и удобен в эксплуатации, подчеркнули ученые.

