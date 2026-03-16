Режим сна в молодости определяет продолжительность жизни

Перерывы на дневной сон и высокая активность ночью в молодом возрасте связаны с сокращением продолжительности жизни у рыб. Это показало исследование, опубликованное в журнале Science.

Эксперимент проводился на африканской бирюзовой карпозубочке (Nothobranchius furzeri). Эта небольшая рыба часто используется как модель для изучения старения из-за короткой продолжительности жизни (обычно от четырех до восьми месяцев).

Ученые наблюдали за 81 рыбой на протяжении всей жизни. Камеры круглосуточно фиксировали их движения, а затем данные анализировала модель машинного обучения, которая выявляла закономерности в активности, скорости передвижения и периодах покоя.

Выяснилось, что различия в поведении появляются уже в молодом возрасте. Рыбы, которым в будущем предстояло прожить дольше, были более активными во время бодрствования и в основном спали ночью. Особи с более короткой продолжительностью жизни чаще демонстрировали низкую активность и периодически дремали днем.

«Рыбы-долгожители» (прожившие более 200 дней), почти не спали в дневное время, тогда как особи с более короткой жизнью регулярно делали дневные паузы для сна. Эти различия оказались настолько устойчивыми, что исследователи смогли создать «поведенческие часы», позволяющие прогнозировать продолжительность жизни по активности и режиму сна в молодости.

Дополнительный анализ показал молекулярные различия между короткоживущими и долгоживущими рыбами. Наиболее выраженные изменения наблюдались в печени: у особей, умиравших раньше, были активнее гены, связанные с синтезом белка и поддержанием клеточных функций.

Авторы отмечают, что полученные результаты согласуются с данными исследований старения у других видов и могут помочь лучше понять, как ранние поведенческие особенности связаны с темпами старения. В будущем ученые рассчитывают проверить, применим ли подобный подход для изучения старения у других животных и человека.