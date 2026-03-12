Назван популярный напиток, уменьшающий чихание при аллергии

Японские ученые обнаружили, что порошковый зеленый чай матча может снижать частоту чихания при аллергическом рините. В экспериментах на мышах напиток заметно ослаблял симптомы, влияя не на иммунную систему, а на нервные механизмы, запускающие рефлекс чихания. Работа опубликована в журнале npj Science of Food.

Матча — это ярко-зеленый порошок из специально выращенных листьев зеленого чая, которые высушивают и перемалывают. Его используют для приготовления напитков и в качестве добавки в различные продукты. Ранее исследования показывали, что матча содержит большое количество биологически активных соединений, включая антиоксиданты и аминокислоты, и может оказывать положительное влияние на сердечно-сосудистую систему, мозг и воспалительные процессы.

Профессор Осаму Каминума из Научно-исследовательского института радиационной биологии и медицины Хиросимского университета заинтересовался тем, может ли матча помочь при аллергическом рините — распространенном заболевании, более известном как сенная лихорадка.

«Исследования с участием людей показывают, что зеленый чай может облегчать симптомы аллергического ринита, однако механизм этого эффекта остается неясным», — отметил Каминума.

В эксперименте ученые использовали мышей, у которых искусственно вызывали симптомы сенной лихорадки. Животным давали матча два-три раза в неделю на протяжении более пяти недель, а также дополнительную дозу за полчаса до воздействия аллергена.

Результаты показали, что у мышей, получавших матча, наблюдалось значительно меньше приступов чихания. При этом ученые обнаружили неожиданную особенность: чай практически не влиял на основные иммунные механизмы аллергии.

Обычно аллергическая реакция развивается при участии антител иммуноглобулина E (IgE), тучных клеток и T-лимфоцитов. IgE запускает выделение гистамина и других воспалительных веществ, вызывающих симптомы аллергии. Однако в данном исследовании уровень этих ключевых иммунных маркеров почти не изменился.

Вместо этого матча воздействовал на нервную систему. Ученые изучили активность гена c-Fos, который служит индикатором активности нейронов при сильных раздражителях. Этот ген активируется в области ствола мозга, связанной с рефлексом чихания.

Оказалось, что у мышей с симптомами аллергии активность c-Fos резко возрастала. После приема матча уровень активности гена снижался почти до нормальных значений.

«Пероральный прием матча уменьшал чихание, не оказывая заметного влияния на основные иммунные маркеры. Вместо этого он подавлял активацию нейронов ствола мозга, связанных с рефлексом чихания», — пояснил Каминума.

По словам авторов работы, в перспективе матча может стать дополнительным натуральным средством для облегчения симптомов аллергического ринита, которое будет использоваться вместе с традиционной терапией.