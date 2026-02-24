Назван простой способ снизить риск болезней сердца

Повышенное потребление клетчатки может снижать риск развития ишемической болезни сердца у людей, работающих по ночам. К такому выводу пришли исследователи из Уппсальского университета, проанализировав данные более 220 тысяч взрослых. Работа опубликована в European Journal of Epidemiology (EJE).

Ночная работа нарушает естественные циркадные ритмы и связана с повышенной нагрузкой на сердечно-сосудистую систему. В исследовании участников разделили на три группы: работающие днем, периодически выходящие в ночные смены и регулярно работающие ночью. За 12 лет наблюдений выяснилось, что у работников ночных смен с низким потреблением клетчатки риск развития ишемической болезни сердца был выше, чем у тех, кто получал ее больше.

У регулярно работающих по ночам более низкий риск был связан с потреблением около 19 граммов клетчатки в сутки, у тех, кто выходил в ночные смены время от времени, — примерно 15 граммов. При этом действующие рекомендации для взрослых составляют около 25 граммов в день. Авторы подчеркивают, что полученные цифры не являются новыми нормативами, но отражают выявленную закономерность.

Исследователи отмечают, что связь сохранялась после учета образа жизни и других факторов риска. Возможный механизм — влияние клетчатки на микробиоту кишечника и уровень липидов в крови, что особенно важно для людей с нарушенным режимом сна. По словам авторов, увеличение доли цельнозерновых продуктов, овощей, фруктов и бобовых может стать дополнительной стратегией поддержки сердца для работников ночных смен, наряду с физической активностью и отказом от курения.

