Ученые выяснили, как ягоды помогут сделать ум яснее

Ученые заявили: ягоды и продукты на их основе могут быть связаны с умеренными улучшениями когнитивных функций и метаболических показателей у людей из групп риска.

Речь прежде всего о стадиях легких когнитивных нарушений — состоянии, которое нередко предшествует деменции. Работа опубликована в журнале Nutrients.

Исследователи предполагают, что ключевую роль могут играть полифенолы ягод: они связываются со снижением хронического воспаления и оксидативного стресса, которые часто сопровождают ожирение и могут ускорять ухудшение когнитивных функций. В обзоре также обсуждаются потенциальные связи с маркерами нейродегенерации — β-амилоидом и TAU-белком, однако подтвержденных результатов именно у людей пока мало.

Авторы подчеркивают: доказательств еще недостаточно, чтобы говорить о ягодах как о «профилактике деменции».

